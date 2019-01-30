Мурманск может стать новой столицей Шелкового пути

Профильная конференция, на которой рассматривался этот вопрос, сегодня прошла в арктическом университете. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на данном мероприятии.

Обсудить перспективы освоения Арктики, а вместе с тем и наладить взаимоотношения между специалистами из разных стран – все это стало возможным на международной конференции, которая начала свою работу в МАГУ. Для экспертов в области географических информационных систем этот форум - одна из немногих возможностей встретиться и обменяться мнениями и оценками.

«Как на любой международной конференции, мы собрались здесь, чтобы обменяться мнениями. Конечно, в течение 26 лет проведения этой конференции, у нас появился опыт, традиции, - отметил Владимир Тикунов, профессор МГУ им. Ломоносова, соорганизатор конференции (г.Москва). - Эти традиции берут своё начало ещё со времен СССР, когда советские учёные также занимались актуальными проблемами, связанными с картографией».

Сейчас эксперты из разных стран продолжают вести между собой продуктивный диалог.

«Это конференция раньше была прекрасно организована профессором Тикуновым, - отметил Вольфганг Каинц, профессор Венского университета (Австрия). – В этот раз она проводится в Мурманске, прекрасном арктическом городе. Я очень хотел бы послушать различные наработки и презентации по теме картографии, информационных технологий в настоящем и будущем».

Сегодня специалисты из разных стран во время конференции рассматривают вопросы развития геоинформатики, картографии и охраны окружающей среды. За все время существования данной площадки со своими докладами на ней выступили сотни учёных из России, Китая, Чехии и других стран мира.

«Я занимаюсь картографией и географической информатикой. Мы очень давно сотрудничаем с Россией, например, Уханьский университет развивался при помощи российский коллег», - отметил Лиу Яолин, Университет Уханя (Китай).

В столице Заполярья конференция продлится до 2 февраля. Зарубежная же её часть состоится 20 июля в Токио.