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Мурманск можно считать молодёжной столицей

В Мурманске состоялся традиционный предновогодний молодёжный приём, который был посвящён подведению итогов уходящего года. На мероприятие были приглашены участники общественных объединений, волонтёры и активисты молодёжных центров, лучшие студенты города.

Мурманск  по праву можно назвать молодёжной столицей. Ведь в нашем городе более 58 тысяч молодых людей, которые учатся, работают и строят свою жизнь. За последние годы число талантливой, активной  и вовлеченной в общественную жизнь молодёжи выросло.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Если молодой человек отличился, его обязательно надо отметить, ему надо сказать спасибо. Человеческое спасибо - это лучшая мотивация, чтобы человек и дальше совершал какие-то подвиги, стремился к новым свершениям, показывал результаты в науке, спорте, в творческих делах».

Развитие молодёжного движения в Мурманске даёт шанс реализовать себя и двигаться по выбранному жизненному пути. А самое главное, считают представители власти, молодые люди, оставаясь в родном городе, тем самым помогая ему развиваться.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «Я не сомневаюсь, что администрация нашего города и Совет депутатов  действительно приложит все усилия, чтобы дать вам возможность творить. Огромное количество ваших инициатив находит отклик, вам действительно помогают, дают возможность их воплотить. Поэтому творите, придумывайте, предлагайте».

Ребятам, проявившим себя в течение года в различных сферах деятельности, вручили памятные подарки. Например, Григорий Менухов в этом году добился больших успехов в спорте.

Григорий Менухов, спортсмен: «В городе много условий для занятия спортом, для самореализации». В этом году я стал победителем Северо-Западного федерального округа по кобудо и после этих соревнований  вышел на уровень России. Съездил на эти соревнования и стал бронзовым призером первенства России по кобудо».

Напомним, в Мурманске работает программа по созданию современных молодёжных клубов. На сегодняшний день функционирует Дом молодёжи и 11 центров, где молодые люди от 14 до 30 лет могут пообщаться и найти себе занятие по душе.

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