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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.22 19:30

Мурманск на два дня стал столицей архивистов Северо-Запада России

Тем для дискуссий у представителей архивного дела действительно немало. Специалисты планируют обсудить проблематику архивной службы, поделиться мнениями и опытом. Не обойдут стороной вопрос подготовки специалистов – реставраторов. И самое острое – обсудят современные тенденции ведения архивов.

Открытие традиционной встречи состоялось в ГДЦ «Меридиан». 

Такие конференции проходят на территории Российской Федерации уже более 50 лет. То, что Мурманск был выбран городом для проведения слёта, имеет для нашего региона немаловажное значение, ведь в этом году областной  архив отметил вековой юбилей.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Ждут нас два насыщенных дня, где будут обсуждаться узкопрофильные вопросы: это и изменение внутренней правовой базы, это контрольно-надзорная деятельность, популяризация архивной деятельности, популяризация таких мероприятий культуры. Сегодня, как никогда, звучит, что от архивной службы, её слаженности и эффективности в работе зависит наше будущее».

Тем для дискуссий у представителей архивного дела действительно немало. Специалисты планируют обсудить проблематику архивной службы, поделиться мнениями и опытом. Не обойдут стороной вопрос подготовки специалистов – реставраторов. И самое острое – обсудят современные тенденции ведения архивов. 

Андрей Юрасов, заместитель руководителя Федерального архивного агентства: «Сегодня мы будем обсуждать, наверное, одну из самых главных проблем и направлений деятельности архивов – это цифровую трансформацию архивной отрасли. Мы на сегодняшний день пытаемся решить проблему, связанную с обеспечением сохранности уже не просто бумажных документов - традиционную задачу архивистов, но и электронных документов».

Сейчас идёт активное тестирование и эксплуатация платформы Центра хранения электронных документов. Если всё будет работать хорошо, платформу в открытый доступ планируют запустить с первого января следующего года. Это станет шагом на пути к созданию единого большого центра хранения электронных документов.

Петр Тищенко, председатель архивного комитета Санкт-Петербурга, председатель научного совета СЗФО: «Миссия архивной службы заключается в шести простых словах: помогаем людям, сохраняя память, приумножая знания. Архивный документ не молчит – он работает. И сегодня столько событий происходит важных в нашей стране, что очень важно об этом память сохранить. Но, конечно, для этого должны быть и возможности, должен быть и опытный взгляд».

Государство уделяет серьёзное внимание архивной отрасли, в том числе обновлению оборудования учреждений.

Что касается форума, то для гостей Кольского Заполярья будет организована обширная программа, в том числе посещение Мурманского областного архива.

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