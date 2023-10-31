Мурманск номинирован на звание «Молодёжной столицы России 2024 года»

Город вышел в финал конкурса Федерального агентства по делам молодёжи.

В заочном этапе заявки от городов оценивались жюри. В пятерке претендентов также Владивосток, Красноярск, Москва и Омск.

Город-победитель получит медиастратегию продвижения, методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов, а также право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, например, федерального грантового конкурса.

Кроме того, в Молодёжной столице России возводят арт-объект – её символ, – или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.

Напомним, в прошлом году столица Кольского Заполярья также вошла в семёрку финалистов конкурса. В телеграм-канале Росмолодёжи объявлено предварительное онлайн-голосование за финалистов.