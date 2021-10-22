Мурманск очистили от опасных деревьев, а новые высадят в следующем году

В последний месяц по столице Заполярья прокатилась волна общественного возмущения, вызванная массовым уничтожением деревьев в центре города. В первую очередь, мурманчан волновала законность и легитимность подобной вырубки, а также, будет ли возмещён ущерб и посажены новые саженцы.

Эти и многие другие вопросы обсудили сегодня на брифинге, посвященном вопросу вырубки зелёных насаждений на территории Мурманска.

В последние дни на нашу редакцию обрушился шквал звонков, писем и обращений от обеспокоенных мурманчан. Горожан беспокоит вырубка деревьев в областном центре. Зелёные насаждения убирали и вдоль проспектов, и во дворах многоквартирных домов, где их собственноручно высаживали жильцы.

Дать свой комментарий по этому поводу решили научные сотрудники и представитель администрации города Мурманска. Оказалось, что вырубка зелёных насаждений связана с мерами безопасности. При плановой проверке нескольких десятков деревьев, которые были высажены 40-60 лет назад, выяснилось, что среди них не осталось ни одного здорового.

Оксана Гончарова, старший научный сотрудник лаборатории дендролологии, кандидат биологических наук: «Деревья при наличии сухобочин обширных, большого количества мертвых скелетных побегов, при наличии плодовых тел грибов переходят в разряд аварийных. Мы также учитывали окружение дерева. По совокупности всех имеющихся факторов мы порекомендовали их удаление».

Больные деревья падают по-разному: валятся целиком, вывернув из земли корни, у них может размолотиться ствол, обрушиться большая ветвь или часть кроны. Не проводимая вовремя санитарная обрезка, способна привести к трагедии.

Иван Зотов, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска: «Наличие листвы на зелёном дереве не значит, что оно здоровое. Оно может сломаться, от него могут отломиться большие ветви в любой момент при ветровой нагрузке, снеговой нагрузке. Падение дерева чревато тем, что оно может нанести значительный ущерб здоровью и жизни граждан, а также их имуществу, например, упасть на машину».

Администрация города уверяет, что мурманчанам волноваться не стоит, на месте старых в следующем году появятся новые зелёные насаждения - рябина, клён и сирень.