Мурманск освобождается от мусора

На уборку становись! Сотрудники городской администрации снова вооружились граблями, мётлами и лопатами. В этот раз от снега, грязи и мусора почистили Рябиновую аллею и подъём в сопку рядом с музыкальной школой. В Мурманске состоялись городские субботники. У гимназии № 1 Мурманска выгружают садовый инвентарь. На субботник вышли сотрудники городской администрации - 160 человек. Лопаты, мётлы и грабли - каждый самостоятельно выбирает, что больше по душе. Игорь Раков предпочёл лопату. С её помощью убирает снег с зелёной зоны Рябиновой аллеи. Мести и грести - предоставил женщинам.

- Я хочу, чтобы быстрее наступило лето и травка пробилась, - говорит Игорь Раков, сотрудник городской администрации. - И потом, лопата - это, всё-таки, больше мужской инструмент, согласитесь. Женщинам не очень-то удобно работать им. Пусть работают граблями.

Впрочем, согласны с такой оценкой не все сотрудницы администрации. Дарья Дубинина тоже решила бороться со снегом. Таким образом, она вносит свой вклад в скорейший приход весны. «Уже весна, а снег - немного нелогично уже выглядит, - говорит Дарья Дубинина, сотрудник городской администрации Мурманска. - Мы решили убрать снег, чтобы он растаял. А потом будем собирать мусор уже другими инструментами».

Через дорогу, на сопке, рядом с мурманским колледжем искусств снег растаял сам, на поверхности оказался лежащий с осени мусор. Здесь востребованы мётлы и грабли. Старую траву и хлам собирают в кучу и упаковывают в мешки. Метр за метром сопка приобретает опрятный вид.

И такая работа идёт не только в этой части Мурманска. Чтобы лето город встретил свежим и чистым, на субботники вышли около 10 тысяч горожан - школьники, общественники, жители мурманских домов. Инвентарь им предоставила городская администрация. В результате убрать с улиц удалось почти 600 кубометров мусора, очистили около 500 тысяч квадратных метров зелёных зон и тротуаров.