Мурманск освобождается от снега и готовится к весеннему паводку

Помимо вывоза снега городские службы на сложных участках приступили к прочистке ливневой канализации. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города.

Оттепель специалисты используют и для очистки тротуаров от льда. Для этого в ход идут гидромолоты.

Юрий Сердечкин напомнил, что для всех управляющих компаний работает на безвозмездной основе городская снегосвалка. Этим можно пользоваться, чтобы не допускать локальных подтоплений территорий многоквартирных домов.

Что касается снеговывоза с городских улиц, то его объёмы значительно увеличиваются.