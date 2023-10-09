Мурманск отметил 107-летие! По предварительным данным участие в празднике приняли больше 13 тысяч человек

В День города вышли в свой первый рейс 30 новых троллейбусов, закупленных специально для города-героя. Для участников праздника работала гастрономическая выставка, ждала гостей торжественного события и музыкальная программа, главным гостем которой стала группа «СОПРАНО Турецкого».

Наш город отметил свой 107-й день рождения. И самая яркая особенность этого праздника в новых троллейбусах, которые поставили в Мурманск из Белоруссии и Вологодской области. Теперь общественный транспорт в нашем городе обновлён на 75%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ко Дню рождения города мы подарили 30 троллейбусов новых, для нашего замечательного города-героя. И, судя по эмоциям людей, детишек, а самое главное, будущих пассажиров, которые на них будут ездить, всем всё очень нравится».

30 троллейбусов выставили на проспекте Ленина и все горожане могли по достоинству оценить комфортный, безопасный и экологичный транспорт, который уже вышел на свои маршруты.

Сергей Морозкин, начальник службы эксплуатации: «Очень любят дети, в первую очередь, посигналить. Как вы слышали, наверное, на улице от этого полный шум. Дети могут попробовать открывать двери, включать аварийную сигнализацию. Обучаем потихонечку будущих водителей, может быть».

На Дне рождения города презентовали и аудиогид, который рассказывает о Мурманске через искусство. Кюар-коды будут размещены в троллейбусах. Любой желающий сможет прикоснуться к творческой истории города таким нетривиальным образом.

Мария Михайленко, куратор социокультурного проекта «Контакт», председатель Мурманского отделения Союза художников России: «Гид погрузит жителей в историю о Мурманске через музыку, через театр, кино, изобразительное искусство, живопись. Это будет новым и интересным пластом, который свяжет нас с общественным транспортом ещё более плотно через эмоцию».

Большая праздничная программа на целый день была подготовлена для жителей города. Особое внимание уделили спортивной программе, сделав её очень насыщенной. По словам организаторов, это легко объяснимо: мурманчане – одни из самых спортивных людей в стране. Петанк, кросс-фит, гиревой спорт, эстафеты – и это только малая часть.

Андрей Авсянкин, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы спорткомитета г. Мурманска: «В 11 часов стартовали бегуны из Колы, это 87-й пробег Кола-Мурманск. Финиш был у памятника Анатолию Бредову. Одновременно дошколятки, их было где-то 1,5 тысячи, стартовали от Пяти Углов».

На сцене выступали творческие коллективы города, а северяне с воодушевлением проводили время на праздничных площадках.

- Желаю нашему городу процветания, улучшений. Чтобы развивался и дальше город, чтобы молодёжи побольше оставалось. Всего самого наилучшего!

- Хочу поздравить любимый город Мурманск с Днём рождения и пожелать ему с каждым годом только хорошеть, быть лучше и лучше. Люблю свой родной город.

- Мы хотим пожелать городу умных и целеустремлённых студентов. Впрочем, у нас с этим всё в порядке в городе. Поэтому просто поздравляем всех с Днём города...

К празднику присоединилась даже северная непредсказуемая погода. И, несмотря на прохладу, целый день светило солнышко, которое радовало горожан.

А вечером на площади Пять Углов северян согревал большой праздничный концерт. Хедлайнерами выступления стали коллектив Михаила Турецкого «СОПРАНО» и группы «Кинохроника», которая исполняет песни Виктора Цоя.

Кульминационным завершением праздника стало огненное шоу.