Мурманск отметил свой 106-й день рождения

Праздник в честь этого события провели в субботу. Программа была насыщена культурными и спортивными мероприятиями. Но кульминация состоялась традиционно на Пяти Углах большим концертом.

На центральной площади собрались мурманчане и гости города. Для них ко Дню города устроили большой концерт с выступлением местных творческих коллективов.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «106 лет для города - это очень немного. Это, как юность для человека. Но за эти годы Мурманск не раз вписал в историю нашей Родины славные страницы. У мурманчан много замечательных качеств: жизненная стойкость, честность, открытость, а ещё умение в самых сложных ситуациях сплотиться и идти вперед. Так было раньше и будет всегда. И нет нерешаемых задач, если есть сила духа и любовь».

Яркой частью праздника стало выступление Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. Артисты показали танцевальные, военные номера и исполнили любимые всеми песни.

Посмотреть концерт собралось немало зрителей. Они с радостью отзывались о празднике и не скупились на пожелания любимому городу:

- Хорошо, очень хорошо. Военная торжественная часть - конкретно. Уже знаем, что на защите мы стоим, однозначно. Когда видим таких ребят, это вообще, супер. Просто классно!

- Очень красиво, очень хорошо. Мы очень рады!

- Прекрасный праздник. Наш любимый город. Мы рады, что всё-таки он состоялся, потому что это необходимо нашему городу.

- Хороший праздник, городу 106 лет! Весело, дружно.

- В честь дня рождения мы желаем Мурманску процветания, здоровья всем его жителям. А нашему губернатору - сил, терпения и хорошей команды.

В этом году празднование состоялось без традиционного салюта. Было принято решение отменить изначально запланированное шоу дронов. Однако это ничуть не испортило настроение мурманчанам.