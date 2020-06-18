Мурманск отметился 1000-ым больным CoViD-19

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманске выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом. По области прирост составил 64 инфицированных.

На втором месте по числу заражений в этот раз Печенгский район, здесь заболели 13 человек. Причины такого роста не уточняются.

Мурманск побил антирекорд. В областном центре за всё время тестирования выявлены 1000 человек с положительным анализом на Covid-19.

Закрытый формат Парада Победы после таких новостей не кажется решением чрезмерным.