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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.24 19:30

Мурманск перешёл на «одноглавую» систему управления

Такое решение было принято ранее, а теперь избран человек, отвечающий за весь порядок в городе-герое. Нового мэра выбрали депутаты горсовета на очередном заседании.

Несмотря на переход системы власти от «двуглавой к одноглавой», выбор лучшего из кандидатов в главы Мурманска остаётся за депутатами городского Совета.

Изначально было четыре претендента, но до момента голосования народных избранников, согласно отбору специальной комиссии, дошли только двое. Ими стали действующий до сегодняшнего дня сити-менеджер Юрий Сердечкин и Евгений Магомаев.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов Мурманска: «Вопросы касались знания муниципальной службы, опыта кандидатов в сфере проблем, которые им предстоит решать, если станут главой города. Также кандидаты рассказывали об опыте реализации различных программ и инициатив на территории Мурманска».

Перед голосованием каждый из кандидатов выступил перед депутатами. Сердечкин провёл презентацию достигнутых целей и планов работы на следующие пять лет.

Магомаев максимально кратко и сдержанно рассказал свою биографию и планы по работе.

Далее началась процедура выбора.

Артем Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Какое бы сегодня не было решение, я уверен, что только конструктивная работа главы с депутатским корпусом будет способствовать развитию Мурманска на благо его жителей».

В итоге 21 голос народных избранников был отдан за кандидатуру Юрия Сердечкина.

Таким образом, он стал 12-ым по счёту мэром Мурманска и принял присягу сразу после избрания.

Заседание продолжилось согласно повестке, состоящей из ещё 26 вопросов.

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Спасибо! Очень интересно!
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