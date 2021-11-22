Мурманск погружается в новогоднюю атмосферу

В столице Заполярья рабочие устанавливают ёлки и праздничную иллюминацию.

Естественно, главная новогодняя красота будет в центре города. В скором времени в праздничной атмосфере на ней зажгут праздничные огни. Также обновили иллюминацию вдоль проспекта Ленина.

Каждый округ Мурманска будет украшен к Новому году. Всего на территории города-героя будет установлено 224 праздничных конструкции, около 4,5 тысячи метров светодиодных гирлянд. На территории 16 общественных пространств разместят новогодние ёлки. Одна из них уже появилась в детском городке «Сказка». Сейчас рабочие её собирают, скоро будут наряжать.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мне кажется, что, когда задумывался новый городок «Сказка», он задумывался специально для Нового года. Посмотрите на героев, они все пришли из сказок. 12 месяцев, Морозко. Снегурочка. И мы сегодня в ожидании, что всё это засияет разноцветными огнями. Мы видим, что ёлка уже смонтирована и ожидает своей иллюминации, своих нарядных красочных звёзд».