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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.19 19:30

Мурманск погрузился в новогоднюю атмосферу

В эти выходные северяне зажгли праздничные ёлки во всех округах города. Однако главный праздник состоялся на площади Пять Углов. На сцене в центре города  развернулся праздничный концерт. Для жителей и гостей города выступили мурманские артисты из детской театральной школы, перед зрителями развернулись  красочный парад в карнавальных костюмах, яркое огненное шоу и праздничная дискотека у новогодней ёлки.

Поздравили участников торжественного события  и представители власти.

«Такая энергия исходит от наших ребят и девчонок, - отмечает в своём выступлении Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - Давайте скажем спасибо  не тем, кто поставил ёлку, а тем ребятам, школьникам, которые приготовили этот замечательный праздник. Спасибо! Всем хорошего предновогоднего настроения, предновогоднего - классного, чтобы было уютно и тепло в душе».

«Желаю всем счастья, успехов, закончить вторую четверть, как мы договорились на одни пятёрки, - присоединяется к пожеланиям главы региона Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - С праздником вас!»

Но зажечь огни на праздничной ёлке невозможно без Деда Мороза и Снегурочки. Чтобы помочь мурманчанам в этом, сказочные персонажи приехали в заполярную столицу.

Конечно, такой праздник многие горожане не смогли пропустить. И взрослые, и маленькие дети в этот день по максимуму зарядились новогодним настроением. И с радостью делились эмоциями с окружающими:

- Мне понравилось огненное шоу. И ёлка.

- Все очень понравилось, молодцы. Хорошая подготовка.

- Всем здоровья, благополучия и процветания!

- Очень красиво украсили всё в этом году. Мне очень все понравилось.

- Счастья очень сильного всем, чтобы любовь встретили в следующем году!

В этот день зажгли новогоднюю иллюминацию не только на центральной ёлке Мурманска. Во всех округах города засияли яркими огнями новогодние ели. Они расположены в зоне отдыха на Кольском пропекте, 101, в мкр.Росляково и в детском городке «Сказка» Ленинского округа.

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