Мурманск погрузился в новогоднюю сказку
Во всех районах города появилась новогоднии иллюминация и световые композиции, которые радуют жителей и гостей заполярной столицы.
На территории зоны отдыха у Семёновского озера установлена большая новогодняя ель с игрушками. На лодочной станции работает светодиодная конструкция «Парусник». А новая композиция «Камин» прекрасно гармонирует с общей картиной выставочных элементов.
Недавно построенная «Семёновская горка» тоже сияет яркими световыми звёздами. Уже смело можно сказать, что заполярная столица готова к встрече Нового года.
Ирина Ускова, депутат Совета депутатов Мурманска: «В этом году, как никогда раньше, вдоль городских проспектов, улиц, парков и скверов, на территориях социальных объектов установлено 169 тематических световых конструкций. А протяженность световых гирлянд составляет