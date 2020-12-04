Мурманск погрузился в новогоднюю сказку

Во всех районах города появилась новогоднии иллюминация и световые композиции, которые радуют жителей и гостей заполярной столицы.

На территории зоны отдыха у Семёновского озера установлена большая новогодняя ель с игрушками. На лодочной станции работает светодиодная конструкция «Парусник». А новая композиция «Камин» прекрасно гармонирует с общей картиной выставочных элементов.

Недавно построенная «Семёновская горка» тоже сияет яркими световыми звёздами. Уже смело можно сказать, что заполярная столица готова к встрече Нового года.