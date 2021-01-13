Мурманск попал в первую двадцатку рейтинга всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор»

На сайте интернет-проекта «Город России» стартовало голосование за самый узнаваемый и символичный населённый пункт нашей страны. Мурманск расположился в первой пятёрке рейтинга всероссийского конкурса, в котором принимают участие административные центры всех регионов страны.

Выразить своё предпочтение можно с помощью кнопки «голосовать» напротив выбранного города в общем рейтинге, либо на персональной странице населенного пункта. Регистрация на сайте не требуется. Итоги подведут 30 декабря.

Город-победитель получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности как в России, так и во всем мире.