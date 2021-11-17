Мурманск посетил генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге Назари Хомиджон Темур

Здесь он встретился с представителями правительства региона для того, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и проблемы соотечественников, проживающих на территории области.

Тем для обсуждения - несколько. Во-первых, это миграционная политика. В регион приезжает немало трудовых мигрантов из Таджикистана. В том числе, сезонных. Они трудятся на стройке в Белокаменке или же ищут себя в других сферах деятельности. Таджикская сторона, по словам консула, такой миграции не препятствует, но старается следить за тем, чтобы права граждан соблюдались, а по завершению трудовых смен они возвращались обратно на Родину.

Во время своего визита в Мурманск встретился консул и с постоянно проживающими на территории города этническими таджиками. Представитель дипмисии остался доволен тем, что члены диаспоры имеют все возможности для интеграции в общество северян, а также получают все услуги, доступные и для коренных мурманчан. В том числе медицинские и образовательные.

Назари Хомиджон Темур, генеральный консул Республики Таджикистан в Санкт-Петербурге: «Для нас важно, чтобы они здесь находились в правовых рамках. Я встречался с нашей диаспорой здесь, они все очень довольны. Говорят, что очень механизмы хорошо работают».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Я понимаю, насколько важно выстраивать совместные отношения, потому что, как бы мы не говорили, но, всё-таки, вышли мы все из одного государства. И, по-прежнему, глядя на вас, я понимаю, что мы приблизительно в одной возрастной категории. Все остальные – молодёжь. Мы помним наше многонациональное детство. И, мне кажется, это накладывает дополнительный отпечаток на то, что у нас есть тесные связи».