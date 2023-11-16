Мурманск посетила рабочая группа проекта «Ментальное здоровье» в рамках программы «Сопровождение через всю жизнь»

Её участники команды за два дня познакомятся с региональными практиками, проведут заседание и ряд семинаров для специалистов и представителей родительских объединений.

Группа проекта «Ментальное здоровье» посетила Мурманск, чтобы дать старт программе «Сопровождение через всю жизнь»». С делегацией из столицы встретилась заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мурманская область выбрана пилотным регионом в рамках проекта «Ментальное здоровье». А мы выбраны пилотным регионом. Мы отличаемся тем, что практически одни из первых создали центры поддержки мобилизованных в своё время. Это особый подход к оказанию поддержки семьям участников СВО, мобилизованным, вернувшимся ребятам».

Московские эксперты проведут семинары, практики и обучение с местными специалистами. На них расскажут о методиках и подходах при работе с детьми и взрослыми с расстройством аутистического спектра.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас на сегодняшний день много чего сделано. И в сфере образования, и в сфере здравоохранения, и в сфере социальной защиты, спорт - опять же. Но очень важно наладить межведомственное взаимодействие, комплексный подход оказывать».

Регина Юрьева, руководитель рабочей группы «Ментальное здоровье»: «Задачей рабочей группы является сбор лучших практик в части аутизма, помощи молодым людям, взрослым и детям с РАС, а также их семьям. Это необходимо для дальнейшего тиражирования в регионы Российской Федерации».

Участники делегации надеются, что те учреждения, которые они посетят в рамках программы, станут опорными точками в реализации проекта. А итогом станет чёткий алгоритм непрерывного сопровождения нуждающихся.