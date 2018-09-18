Мурманск познакомился с «Легендами Дакара»

Мурманчане познакомились с «Легендами Дакара». Столицу Заполярья в рамках проекта посетил именитый японский ралли-гонщик, двукратный победитель гонки «Париж-Дакар» Хироши Масуока. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» совершила небольшое путешествие в новом внедорожнике «Митсубиши», которым управлял титулованный спортсмен.

Компания «ММС Рус» совместно с официальным дилером «Митстубиши» в Мурманской области «Галант-Авто» презентовали уникальный проект «Легенды Дакара».

Каждый год из всех дилерских центров выбираются 5 городов-участников, которые показали наилучшие результаты в работе. На этот раз честь открывать череду спортивных праздников досталась Мурманску.

- Наш бренд известен интересным полным приводом. Много лет потрачено на доводку этой системы. Мы рады на внедорожном тест-драйве показать весь модельный ряд: «ASX», «Outlander», «Eclipse», «Pajero Sport» и «L200», - говорит Юрий Рущаков, исполнительный директор ООО «Галант-Авто». - Я думаю, что все свои возможности машины смогут показать на этих горках, в карьере. Всем понравится.

Специальным гостем события стал гонщик Хироши Масуока - живая легенда ралли марафонов. Самым главным достижением в профессиональном карьере Японца стали две победы в популярнейшей гонке «Париж-Дакар».

- Мы строили трассу не под машину, мы строили трассу под гонщика, - сообщил Илья Никоноров, директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус». - Хироши Масуока – это тот человек, который ездит очень быстро. Сегодня он сказал о том, что, когда участвовал в «Париж-Дакаре», то развивал скорость на песках до 240 км/ч. Это безумие. Эту частичку безумия мы попытались переложить сегодня на Мурманскую трассу.

Хироши – первый японский спортсмен, которому удалось удержать лидерство на Дакаре два года подряд. За руль он сел в восемь лет и его первой машиной был «Митсубиши». С тех пор он влюбился в эту марку и сейчас работает штатным сотрудником компании.

- Мы постараемся показать максимум того, на что способен наш автомобиль, как внедорожник. Надеюсь, что всем понравится, - сказал Хироши Масуока, ралли-гонщик, двукратный победитель гонки «Париж-Дакар» (Япония).

Самое интересное происходило на автодроме «Комсомольская горка», где Хироши и его напарник Козуто Койде наглядно демонстрировали ходовые качества автомобилей «Pajero Sport».

Помимо заездов с приглашенными звездами гости праздника могли испытать новые внедорожники на специально подготовленной трассе. А самым маленьким участникам разрешили раскрасить одну из машин.