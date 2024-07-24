Мурманск претендует на звание культурной столицы России 2026 года

Среди соперников столицы Заполярья - Владивосток, Вологда, Екатеринбург и другие города нашей страны.

Голосование проходит по двум направлениям: народному и экспертной оценке.

В народном голосовании может принять участие любой житель страны с подтверждённой учётной записью на госуслугах. Эксперты выбирают город-победитель, оценивая активность и качество культурной жизни города. Победитель народного этапа получит специальный приз на итоговом событии в декабре этого года.

Впервые конкурс «Культурная столица года» состоялся в 2023 году, победителями стали Нижний Новгород и Грозный.

Чтобы проголосовать, необходимо войти на платформу обратной связи через свою учётную запись на портале «Госуслуги».