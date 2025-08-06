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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.25 19:30

Мурманск принимает межрегиональную конференцию по вопросам организации капитального ремонта общего имущества МКД

На межрегиональную конференцию приехали руководители фондов капремонта из 40 субъектов России, представители крупных федеральных компаний, занимающихся поставкой строительных материалов и оборудования, а также подрядных организаций.

Отметим, что руководители фондов капремонтов и подрядчики обмениваются опытом в таком формате уже на протяжении 9 лет.

Проблемы региональных операторов общие во всей стране, заверили участники большой межрегиональной конференции, стартовавшей в Мурманске. Это нехватка рабочей силы и подрядных организаций. Поэтому основными темами стали вопросы поиска путей привлечения подрядчиков и организации капитального ремонта.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Требования, которые предъявляются законодательством к подрядным организациям, достаточно высоки. Это наличие квалифицированных специалистов. Также вопросы собираемости взносов на капремонт, формирование фондов капитального ремонта для всех регионов одинаковые».

На межрегиональную конференцию приехали руководители фондов капремонта из 40 субъектов России, представители крупных федеральных компаний, занимающихся поставкой строительных материалов и оборудования, а также подрядных организаций.

Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта: «Мы собрались не для того, чтобы оценивать, а чтобы обсуждать, как совершенствовать ту систему закупок, которая успешно функционирует. Самая главная тенденция, которую мы наметили и следуем ей, – совершенствование в части вопросов технического регулирования».

Программа капитальных ремонтов многоквартирных домов в Мурманской области рассчитана на 30 лет. В неё внесено более 6 тысяч зданий, расположенных во всех муниципалитетах нашего региона.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Первую десятилетку мы отработали хорошо. Более двух тысяч домов уже отремонтировано, это треть от всего количества. А благодаря федеральной финансовой поддержке, в частности по реновации закрытых административно-территориальных образований и региональному плану «На Севере - жить!», удалось увеличить эти темпы».

В этом году из областной казны выделено более 1 миллиарда рублей для капитального ремонта фасадов и крыш 43 домов в Мурманске и Североморске. Остальные средства – это взносы собственников жилья.

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