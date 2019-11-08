Мурманск принял эстафету Всероссийского театрального марафона

В Мурманск с гастролями приехали актеры Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова. Они представят свои постановки и передадут специальный символ Года театра в рамках Всероссийского марафона. С репертуаром гостей столицы Заполярья познакомилась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Всероссийский театральный марафон – крупнейший проект Года театра. Он проходит в виде эстафеты, в которой принимают участие все субъекты Российской Федерации. В Мурманск символ марафона привезли представители Архангельского театра драмы им. Ломоносова. «Это отличная возможность наладить связи, которые были потеряны, наладить нейронные связи нашего театрального мозга в нашей стране», - образно сказал Сергей Самодов. директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова.

На сцене Дома культуры им. С.М. Кирова архангелогородцы покажут три спектакля: житейскую мелодраму по пьесе Алексея Арбузова «Победительница», старинную сказку Антония Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители», актеры завершат театральный цикл на мажорной ноте - комедией «Случайное счастье милиционера Пешкина».

«Такие разноплановые, но все достойные внимания, хороших оценок, - отмечает Алексей Ермилышев, режиссер Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова. – Хотим, чтобы мурманский зритель насладился ими задумался о чём-то».

Актеры Мурманского областного театра драмы передадут символ Калининградскому областному драматическому театру, где и будут подведены итоги Всероссийского марафона.