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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.25 19:30

Мурманск принял участников патриотического марша-эстафеты «Наша Великая Победа»

Акция стартовала в Севастополе 17 марта и уже добралась до Мурманска.

Город-герой Мурманск поддержал патриотическую акцию «Наша Великая Победа». Масштабный проект объединил 100 городов-героев и городов воинской славы, все столицы субъектов России и Республики Беларусь.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Вот эта великая и прекрасная акция, которая сегодня прошла у нас. Это ещё подтверждение тому, что мы всё ближе и ближе приближаемся к нашему великому светлому празднику для всей нашей страны».

Александра Хаверева, руководитель Кольского местного отделения «Молодая Гвардия»: «Эта акция работает на сохранение исторической памяти».

В акции, которая у нас состоялась на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» приняли участие ветераны спецоперации и боевых действий, представители политических партий, молодёжных организаций, студенты и школьники.  После митинга и возложения цветов к Вечному огню собравшиеся развернули копию Знамени Победы, которая прибыла в Мурманск из Петрозаводска.

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы, член фракции КПРФ в Мурманской областной Думе: «Мы должны помнить подвиги наших героев, потому что героями не рождаются, героями становятся. И мы сейчас хотим, чтобы грядущая победа настала побыстрее. У нас 152 героя Советского Союза получили это звание в борьбе с фашизмом на территории советского Заполярья. У нас сегодня 19 героев России, которые сражаются на полях специальной военной операции. Я думаю, это будет хороший символ, чтобы наш Алёша сказал: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет».

Напомним, старт патриотической акции «Наша Великая Победа» состоялся 17 марта в городе-герое Севастополе. Завершится акция 8 мая в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Планируется, что 9 Мая гигантская копия Знамени Победы будет пронесена участниками автомарша-эстафеты по Красной площади в головной шеренге «Бессмертного полка».

 

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