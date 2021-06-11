Мурманск присоединился к международной акции «Сад памяти»

В аллее Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев волонтёры высадили деревья.

Международная акция «Сад памяти» проводится уже второй год подряд. Её главная цель – создать зелёные памятники каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны. Всего - 27 миллионов деревьев.

Присоединиться к акции мог любой желающий. Необходимый для посадки деревьев инвентарь организаторы выдавали на месте проведения акции. На Алее Полярной дивизии участники высаживали рябину, черемуху и березу.

Мурманчанка Анне Сотлысюк каждый год участвует в акции, которая не только сохраняет память о погибших воинах, но и помогает в озеленении родному городу.

Анна Солтысюк, участница акции «Сад памяти»: «Это важно, это нужно, город должен быть зелёным. Это наша экология, это наше будущее».

Спустя какое-то время, когда высаженные деревья подрастут, они не просто украсят аллею в Мурманске, но и долгой памятью для подрастающего поколения о том, какой подвиг совершили их предки для сохранения мирного неба над головой.