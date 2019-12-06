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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.19 19:30

Мурманск присоединился к Всероссийскому правовому диктанту

В Мурманске прошёл очный этап Всероссийского правового диктанта. Студенты и школьники смогли проверить свои знания в области юриспруденций. Тестирование состоялось на базе Мурманского арктического государственного университета.

Опорный вуз стал одной из региональных площадок, на которой участники третьего Всероссийского правового диктанта в очной форме ответили на 40 вопросов разной степени сложности, чтобы проверить свой уровень юридической грамотности.

«Правовой диктант, организованный Ассоциацией юристов России, знаменательное событие не только для Мурманска, но и для всей России,  - считает Александр Хомяков, заместитель губернатора Мурманской области. – Я думаю, что  это первый шаг по борьбе с правовым нигилизмом».

На выполнение заданий отведено 60 минут. Шпаргалкой за такое короткое время вряд ли удастся воспользоваться. Вопросы касаются конституционного, гражданского, трудового и других разделов права. Поучаствовать в такой проверке можно и самостоятельно, достаточно просто  зарегистрироваться на сайте. «Мероприятие проводится с 3 по 10 число, - поясняет Алексей Кузьмин, заместитель председателя Мурманского регионального отделения общероссийской Ассоциации юристов России. - Можно всё это сделать в электронном варианте, анонимно».

Но следует учесть, что при анонимном написании диктанта вы не сможете получить именной сертификат, где будет указано количество набранных баллов. Хотя, как признаются участники диктанта, для них важен не документ, а результат, который покажет реальный уровень подкованности в юридических вопросах.

Испытать себя в онлайн версии юридического диктанта может любой желающий. Единственное ограничение  - участнику должно быть не менее 14 лет.

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