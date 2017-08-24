Мурманск присоединился к Всероссийской акции «Ночь кино»

Мурманчан приглашают принять участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Торжественная церемония открытия пройдёт в это воскресенье в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова в 19.30. Зрителям покажут фильмы, которые были выбраны в ходе голосования на сайте Фонда кино и не только.

Подробности проведения акции обсудили на сегодняшней пресс-конференции.

Всероссийская акция «Ночь кино» в это воскресенье в Мурманске пройдёт на двух площадках. Одна из них – областная научная библиотека. Организаторы для гостей подготовили «Дневной киносеанс» - с двенадцати часов дня до шести вечера на него ждут всех желающих.

- Это будет цикл игр и викторин под общим названием «Синема рулит», в рамках которого нужно будет угадать, например, героя фильма со спины, - рассказывает Ольга Вовк, и.о. директора Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. – При этом нужно не просто будет назвать фильм, но назвать книгу и её автора. Будет организован и показ познавательных фильмов «Хочу все знать».

Основная программа акции пройдет в «Кировке». Областной Дворец культуры будет радовать гостей с пяти вечера мастер-классами и конкурсами.

- Программа рассчитана в первую очередь на семью, потому что кино – это тот жанр, который доступен всем от мала до велика, - отметила Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. - С 17.00 в ДК состоятся игровые программы. Если позволит северная погода выйти за стены, то на площадке перед дворцом ребята попробуют себя в роли начинающего художника-мультипликатора.

Несомненно, главным событием вечера станет показ фильмов. Картины были выбраны в ходе голосования на сайте Фонда кино. Так, в 19.00 в танцевальном зале «Кировки» для юных зрителей покажут мультфильм «Снежная королева – 3. Огонь и лёд». В 20.40 начнётся сеанс киноленты «28 панфиловцев» о подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова. В фестивальном зале в 20.00 на экране появится «Кухня. Последняя битва», а в 22.10 – полнометражный художественный фильм «Время первых».

Для незрячих и слабовидящих гостей пройдёт показ фильма «Кука» с тифлокомментариями, в ходе которых диктор подробно опишет происходящее. Всех секретов акции организаторы не раскрывают, но обещают, что будет интересно.

- Хочу обратить внимание на то, что все показы и мастер-классы, все то, что будет проходить на площадках, будет бесплатно. Пользуясь случаем, приглашаю всех мурманчан и гостей города посетить и поучаствовать в интересной, занимательной и познавательной программе, которую мы подготовили в рамках Всероссийской акции «Ночь кино», - подытожил пресс-конференцию Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Мурманск к Всероссийской акции «Ночь кино» присоединился во второй раз. В этом году её проведут сотни городов нашей страны.