Мурманск присоединится к всероссийскому Дню ходьбы

В эту субботу все желающие смогут поучаствовать во всероссийском Дне ходьбы. Особая подготовка не требуется, поэтому участниками спортивного праздника могут стать и семьи с маленькими детьми, и пенсионеры, которые давно полюбили скандинавскую ходьбу.

Насыщенной спортивной программой запомнится эта суббота всем, кто предпочитает активно и с пользой для здоровья проводить свободное время. 29 сентября в 14 часов в Долине Уюта уже в пятый раз стартует День ходьбы. Это ежегодное соревнование, участие в котором по всей стране принимают сотни тысяч человек. В нашем регионе в программу так же включили отдельную дистанцию для любителей северной скандинавской ходьбы.

Регистрация участников начнется в 11 утра, чтобы стать одним из «шагающих», нужно предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний и документ удостоверяющий личность. Но те, кто не сможет их принести, всё равно смогут пройтись вместе со всеми. Дистанция на 500 метров будет предусмотрена для дошколят и для людей с ограниченными возможностями здоровья.