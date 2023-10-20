Мурманск присоединится к Всероссийской патриотической акции «Лучи Победы»

Она состоялась на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья». Столбы света от прожекторов озарили небо над Мурманском.

Акция проходит по всей стране. Она уже стала традиционной для городов-героев, городов воинской славы и трудовой доблести.

Мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, исторические здания подсвечивают прожекторами. Люди приносят к ним цветы и свечи.

Во время войны устремлённые в небо лучи зенитных прожекторов означали приближение вражеских бомбардировщиков. Но эта акция - ещё и напоминание о Параде Победы, который прошёл в Москве 24 июня 1945 года.

Помимо Мурманска, в нашей области «Лучи Победы» обычно организуют в городе воинской славы Полярном и в городе трудовой доблести Мончегорске.