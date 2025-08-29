ОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМВ Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки
Мурманск присоединяется к Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу»

В региональном штабе общественной поддержки необходимые для обучения подарки получили 7 семей.

Адресную помощь в подготовке к началу нового учебного года в формате торжественной церемонии получили ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО и приехавшие из новых регионов России.

Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Успехов вам, ребята. Ваши мама и папа в вас верят, вы у нас самые-самые лучшие. Я думаю, будет здорово и интересно приобретать новых друзей».

Школьникам вручили полезные подарки - рюкзаки, канцелярские принадлежности, развивающие игры – наборы, которые помогут им в учёбе на протяжении этого года. Никто не ушёл с пустыми руками.

Владимир Савин: «Это было очень приятно получить такие подарки».

Иван Савин: «Мне подарки очень нравятся, нравится, когда дарят».

Дарья Пестерова: «Мне кажется, что важно получать такие подарки. Особенно тем, кому это необходимо».

Дарья из многодетной семьи, её папа участник специальной военной операции. Девушка сейчас пойдёт в 8-й класс, а после 9-го планирует поступать и осваивать профессию мечты.

Дарья Пестерова: «Я решила, что поеду в Питер, буду учиться на переводчика. И потом вернусь в Мурманск».

Родители также остались довольны таким нужным наборам.

Алина Кузнецова, многодетная мама: «Я впервые участвую в такой акции. Случайно увидела объявление о проведении акции «Собери ребёнка в школу» и подала заявку на участие. Теперь мы здесь в торжественной обстановке принимаем подарки».

Эти подарки символизируют заботу, внимание и становятся настоящим выражением поддержки тем, кто в ней нуждается.

Напомним, акцию «Собери ребёнка в школу» проводят с 2014 года.

 

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
