Мурманск присоединяется к Всероссийской акции «Собери ребёнка в школу»
Адресную помощь в подготовке к началу нового учебного года в формате торжественной церемонии получили ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО и приехавшие из новых регионов России.
Иван Лебедев, врип главы города Мурманска: «Успехов вам, ребята. Ваши мама и папа в вас верят, вы у нас самые-самые лучшие. Я думаю, будет здорово и интересно приобретать новых друзей».
Школьникам вручили полезные подарки - рюкзаки, канцелярские принадлежности, развивающие игры – наборы, которые помогут им в учёбе на протяжении этого года. Никто не ушёл с пустыми руками.
Владимир Савин: «Это было очень приятно получить такие подарки».
Иван Савин: «Мне подарки очень нравятся, нравится, когда дарят».
Дарья Пестерова: «Мне кажется, что важно получать такие подарки. Особенно тем, кому это необходимо».
Дарья из многодетной семьи, её папа участник специальной военной операции. Девушка сейчас пойдёт в 8-й класс, а после 9-го планирует поступать и осваивать профессию мечты.
Дарья Пестерова: «Я решила, что поеду в Питер, буду учиться на переводчика. И потом вернусь в Мурманск».
Родители также остались довольны таким нужным наборам.
Алина Кузнецова, многодетная мама: «Я впервые участвую в такой акции. Случайно увидела объявление о проведении акции «Собери ребёнка в школу» и подала заявку на участие. Теперь мы здесь в торжественной обстановке принимаем подарки».
Эти подарки символизируют заботу, внимание и становятся настоящим выражением поддержки тем, кто в ней нуждается.
Напомним, акцию «Собери ребёнка в школу» проводят с 2014 года.