День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.25 20:30

Мурманск притягивает: на уходящей неделе состоялись Форум молодых педагогов, Всероссийская научно-практическая конференция, совещание ведущих экспертов и членов Ассоциации этнографических музеев РФ

Близится окончание года - время уплаты налогов. Жителям Мурманской области направили более 340 тысяч уведомлений на оплату имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год. В региональном Управлении федеральной налоговой службы подвели итоги, напомнили северянам про льготы, а также как легко оплачивать и следить за своими налогами.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии – Юрий Витальевич Любимов, старший государственный инспектор по маломерным судам - Центра ГИМС УМЧС России по Мурманской области.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В День моряка-надводника командиры надводных кораблей Северного флота, признанных одними из лучших по итогам выполнения поставленных задач в этом году, поделились достижениями своих экипажей.

Он был первым командиром подводной лодки, который провёл субмарину через льды Северного морского пути. Предпремьерный показ документальной киноленты об Измаиле Зайдулине провели в Полярном. Именно от берегов заполярного города отправилась в непредсказуемое и стратегически значимое плавание Щ-423. Подробности в сюжете Кристины Григорян.

В Мурманской областной Думе обсудили итоги благоустройства дорожных объектов за 2025 год.

В Губернаторском лицее состоялся Форум молодых педагогов Мурманской области. В нем приняли участие 1200 педагогов из всех муниципалитетов региона.

В столице Заполярья собрались ведущие эксперты и члены Российской   Ассоциации этнографических музеев Российской Федерации.

В областном центре стартовала масштабная двухдневная Всероссийская научно-практическая конференция. Она посвящена здоровью людей в условиях Арктики.

Профессия, которую выбирают от большой любви к людям. Андрей Чибис встретился с победителями и призёрами регионального конкурса «Лучший врач». Ему удалось не только пообщаться со специалистами, но и вручить им заслуженные награды.

Дело практики: в ЗАТО Александровск продолжает работать «Школа вожатых». Помимо теоретических занятий, активисты «Движения Первых» вот уже четвертую смену проводят с детьми городского оздоровительного лагеря, организовывая им яркий и полезный досуг.

Первокурсников Мурманского арктического университета посвятили в курсанты. Клятву верности флоту и России дали будущие судоводители, судомеханики и электромеханики.

Казалось бы, что в Мурманской области больше отдают предпочтение мини-футболу или же хоккею. Но и волейбол давно стал любимым спортом северян. В столице Заполярья провели финал Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов по дворовому волейболу.

Увидеть работы художника, который вот уже более 40 лет влюблён в Заполярье. В Мурманске открылась персональная выставка живописца Владислава Маракулина.

На сцене Мурманского областного театра кукол провели показы эскизов спектаклей проекта «Сказки на салазки». Постановки, которые выберут эксперты, отправятся в отдалённые уголки нашей страны.

марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
