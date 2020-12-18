Мурманск продемонстрировал активный рост в рейтинге умных городов России

Список, составленный Минстроем России, формируется методом анализа 47 различных показателей.

Например, по направлению «Городское управление» жителям доступен портал «Наш Север», с помощью которого можно не только проинформировать власть о проблеме во дворе или не вывозе мусора, но также принять участие в проводимых голосованиях, узнать о плановом отключении воды или перекрытии дорог, выдвинуть собственную инициативу, касающуюся улучшения городской среды.

По направлению «Умный городской транспорт» в Мурманске эффективно развивается система автоматизированной оплаты проезда.

Методика расчёта рейтинга городов разрабатывалась Минстроем совместно с МГУ. Согласно отчёту, Мурманск имеет показатели выше средних.