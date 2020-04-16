Мурманск продолжает готовиться к майским праздникам

Специалисты Управления дорожного хозяйства ежедневно избавляют улицы города от зимнего снега и мусора, готовят его к майским праздникам.

Круглосуточно порядка 200 единиц техники и такое же количество дворников занимаются вывозом снега и очисткой городских территорий. Кроме того, сейчас начался паводковый сезон, и приоритет в работе отдаётся очистке лотков и ливневых канализаций. И конечно, нельзя забывать об обычном мусоре, который по весне становится заметен на улицах города.

Станислав Ланин, заместитель руководителя Управления дорожного хозяйства города Мурманска: «В комплексе всегда с уборочной техникой работают и мини-погрузчики, и самосвалы, и трактора МТЗ с щеточкой, которые подметают тротуары, проезжую часть, пытаясь всю снежную кашу согнать в одну кучу и вывезти её».

С улиц Мурманска уже вывезены 900 тысяч кубометров снежных масс. Эта работа будет продолжаться ещё порядка двух недель. По наблюдению дорожных специалистов, ежегодно количество снежных осадков возрастает примерно на 15%. Например, 2018 году были вывезены 670 тысяч кубометров снега, а в 2019 – 760 тысяч.