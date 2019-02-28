Мурманск продолжает переход на «цифру»

В Заполярье продолжается реализация проекта по переходу с аналогового на цифровое вещание. На помощь тем, у кого этот процесс вызывает затруднения, приходят волонтеры «Дома молодёжи».

В связи с переходом на новый формат вещания, скоро аналоговое телевидение канет в лету и на смену ему придёт цифровое. Настроить новые приёмники может каждый, кто хоть раз сталкивался с процессом поиска обычных каналов. Приставки, через которые идёт сигнал, пусть и просты в эксплуатации, но всё равно вызывают трудности у некоторых мурманчан. Специально для этого в мурманском Доме молодёжи привлекли волонтёров, которые с удовольствием помогут всем тем, кто не дружит с новыми технологиями. Ребята приедут к нуждающимся домой и бесплатно перенастроят телевизор.

Перед тем, как начать помогать мурманчанам, активисты прошли специальный курс, где им подробно рассказали обо всех тонкостях работы с цифровым оборудованием.

«Мы все прекрасно понимаем, что живём в современном мире, у нас есть национальные особенности, поэтому хотелось бы обратиться и посоветовать северянам - не откладывать всё это до последнего момента, - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Если есть такая необходимость, то обращайтесь к нашим консультантам. Обратиться хочу и к землякам, у которых есть близкие старшего возраста. Помогите им, окажите содействие, потому что никаких особых сложностей и уникальных знания для настройки данного оборудования не требуется».

Пока специалисты рекомендуют переходить на новый формат телевизионного вещания, у абонентов кабельного оператора «Мурманские мультисервисные сети» поводов для таких действий попросту нет. Процесс перехода они вообще не почувствуют и покупать им ничего не нужно благодаря новому оборудованию компании, позволяющему мурманчанам уже спокойно смотреть любимые каналы в высоком качестве.