Мурманск продолжает подсчитывать убытки от электрического коллапса

В столице Заполярья продолжаются активные споры о блэкауте, который произошел в минувшую пятницу. Сотни людей остались не только без света, но и без отопления. У некоторых даже сгорели бытовые приборы, и мурманчане по-прежнему пытаются понять куда идти и кто ответит за все это. Наша съемочная группа подробнее.

Авария на электросетях, вследствие которой в Заполярной столице произошел настоящий коллапс, до сих пор волнует сознание горожан, которые продолжают бояться не только за себя, но и за своих близких. Наиболее активные по прежнему обращаются за объяснениями и помощью в различные инстанции.

У каждого из мурманчан, которых коснулся блэкаут, есть своя история.

Татьяну Афанасьевну Березину, которая живет на улице Невского, ситуация практически обошла стороной. После отключения света, ей пришлось всего лишь несколько раз перезагрузить свой телевизор, у которого начал пропадать звук. С более серьезными проблемами столкнулись ее близкие.

Официальная причина перебоев в Мурманске и Североморске – обрыв и падение одной из опор линий электропередач. В «Колэнерго» вероятно оказались не готовы к изменившимся погодным условиям, хотя для Заполярья они привычные.