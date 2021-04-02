Мурманск продолжает преображаться

Благодаря программе «Комфортная городская среда» поменяет свой облик сквер у памятника Ленину, а территория возле дома №101 на Кольском проспекте превратится в современную зону отдыха.

Время не стоит на месте и многие общественные территории в Мурманске требуют реконструкции. Уже сегодня главы города совместно с представителем подрядной организаций оценили макеты и обсудили, как будет проходить работа на выбранных для обновления объектах - площадь рядом с памятником Ленину и пустырь напротив ТЦ «Северное Нагорное».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Идея такая, сделать там зону отдыха по идеологии близкую к набережной около Семёновского озера. Это место для семейного отдыха, чтобы можно было погулять, чтобы можно было покататься на велосипеде, на роликовых коньках, безусловно, спортивные площадки, безусловно, детские площадки».

Впрочем, где будут находиться преображённые скверы, парки, набережные и аллеи, решают только мурманчане. Свою активную жизненную позицию в вопросах благоустройства выразили более 16 тысяч северян. По словам городских властей, при планировании учитывались интересы жителей всех возрастов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Объекты выбраны благодаря голосованиям мурманчан, внешний облик объектов так же выбран мурманчанами».

Контракты по благоустройству территорий на Кольском проспекте и рядом с памятником Ленину на одноимённом проспекте в администрации города подписали с двумя проверенными подрядчиками, которые до начала осени объекты должны сдать.

Стоит отметить, что в случае недобросовестной работы им уйти от ответственности не удастся, в течение 3 лет любые замечания строители должны устранить за свой счёт.