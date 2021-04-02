Стартовала кампания по зачислению детей в первые классы по новым правиламФНС создаст сервис для хранения электронных чеков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.04.21 19:30

Мурманск продолжает преображаться

Благодаря программе «Комфортная городская среда» поменяет свой облик сквер у памятника Ленину, а территория возле дома №101 на Кольском проспекте превратится в современную зону отдыха.

Время не стоит на месте и многие общественные территории в Мурманске требуют реконструкции. Уже сегодня главы города совместно с представителем подрядной организаций оценили макеты и обсудили, как будет проходить работа на выбранных для обновления объектах - площадь рядом с памятником Ленину и пустырь напротив ТЦ «Северное Нагорное».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования города Мурманска: «Идея такая, сделать там зону отдыха по идеологии близкую к набережной около Семёновского озера. Это место для семейного отдыха, чтобы можно было погулять, чтобы можно было покататься на велосипеде, на роликовых коньках, безусловно, спортивные площадки, безусловно, детские площадки».

Впрочем, где будут находиться преображённые скверы, парки, набережные и аллеи, решают только мурманчане. Свою активную жизненную позицию в вопросах благоустройства выразили более 16 тысяч северян. По словам городских властей, при планировании учитывались интересы жителей всех возрастов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Объекты выбраны благодаря голосованиям мурманчан, внешний облик объектов так же выбран мурманчанами».

Контракты по благоустройству территорий на Кольском проспекте и рядом с памятником Ленину на одноимённом проспекте в администрации города подписали с двумя проверенными подрядчиками, которые до начала осени объекты должны сдать.

Стоит отметить, что в случае недобросовестной работы им уйти от ответственности не удастся, в течение 3 лет любые замечания строители должны устранить за свой счёт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
Алексей Борисович
01.04.21 21:59
Спасибо. Хороший, краткий, грамотный репортаж
Комментарий к новости:Дом аварийный - с вещами на выход – в маневренный фонд!
Сегрей Иванович
31.03.21 21:44
Опять эти веерные рассылки... Людям работать не дают
Комментарий к новости:В Ленинском районном суде Мурманска в разгар рабочего дня эвакуировали людей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире05:20«Жандарм из Сен-Тропе». Художественный фильм (0+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Мегрэ». Художественный сериал, 72 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 64 копейки, доллар подрос почти на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 2 800 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика