Мурманск продолжает реализацию программы «Формирование комфортной городской среды»

В городской администрации состоялось заседание общественной комиссии по программе формирование комфортной городской среды. В этом году все внимание придомовым территориям.

Шесть домов на проспекте Кольском объединены одной разбитой дорогой. Ямы и рытвины – ломают подвески и дерут дно легковушкам. Это и беда для скорых, которым приходится при сильной тряске возить пациентов. Бывает и мусоровозу не проехать. И даже пешком ходить здесь травмоопасно. Управляющим компаниям ремонт не потянуть, собственникам и подавно. Но вот он свет надежды: вместе с рядом других мурманских придомовых территорий эта вошла в программу «Формирование комфортной городской среды».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Та помощь, которая сегодня есть от федерального центра, от регионального бюджета, муниципального бюджета - это единственный путь, при котором можно дворы ремонтировать. 33 объекта, которые у нас отремонтированы за время действия этой программы, 8 дворов, которые мы отремонтируем в этом году, это очень важно».

Чтобы двор попал в программу, собственники проходят сложный путь от общего собрания, создания проекта, до рассмотрения документов в комитете по развитию городского хозяйства. Так за три года действия программы в городе уже отремонтированы 33 дворовые территории возле 70 домов.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это, конечно, комплексное выполнение работ. Не только асфальтобетонное покрытие. Это зелёные насаждения, освещение, ливневая канализация, детские спортивные площадки. Двор преображается, становится таким вот современным, отвечающим требованиям сегодняшнего дня».

Ещё один этап - заседание общественной комиссии по программе Формирования комфортной городской среды, где обсуждаются все текущие вопросы. Работы во дворах уже начались. Тёплый и сухой период в Заполярье короткий. Коронавирус для наших подрядчиков помехой не станет, уверены в администрации, главное, чтобы поставщики из других регионов сумели выполнить договоры в срок.