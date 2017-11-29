Мурманск продолжает увековечивать память своих почётных граждан и героев войны

В маленькой студии известного мурманского скульптора Александра Арсентьева царит необычайное оживление. Повод более чем веский. К завершению близятся две значимые работы - памятник первой женщине - Герою Советского Союза Зое Космодемьянской и мемориальная доска краевому писателю и поэту, почётному гражданину Мурманска Виктору Тимофееву.

- Вы посмотрите на эти лица, если Виктор Леонтьевич - это воплощение, я бы сказал, символ, может быть, Мурманска, это рыбак, поэт, которого знает каждый житель города, - говорит Владимир Ильич Горячкин, почётный гражданин г.Мурманска. - Это поэт российского масштаба. Поэтому то, что его увековечивают, очень правильное решение. Что касается Зои Космодемьянской, то я считаю, что она заслужила любовь и уважение всей страны.

Памятник Зое Космодемьянской, по решению Совета депутатов города Мурманска будет установлен в городском сквере на улице, носящей имя легендарной разведчицы. А вот с местом расположения памятной доски Тимофееву ещё не определились.

- Виктор Леонтьевич - это писатель, поэт, поэтому будет уместно, если бы доска была открыта на одном из интеллект-центров города, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Работа уже проделана колоссальная.

- Хочется сделать работу так, чтобы ну скульптурная часть не вызывала никаких насмешек, ни иронии со стороны зрителей, - говорит Александр Арсентьев, скульптор.

Уже в ближайшие время работы скульптора отправятся в Смоленск, где они будут воплощены в бронзе. Торжественное открытие памятника Зое Космодемьянской намечено 22 июня 2018 года.