Мурманск продолжают терроризировать сообщениями об угрозах взрывов

Сегодня экстренные службы были стянуты к территории бывшего автовокзала. По информации из сети «Интернет», причиной тревоги стало сообщение о заминированном офисе микрозаймов.

Сотрудники соседних магазинов были сразу же эвакуированы, а площадка для стоянки междугородних автобусов и маршруток оцеплена. К месту происшествия были стянуты кареты «скорой помощи», несколько автомобилей полиции и МЧС.

В 13 часов 16 минут экстренные службы сообщили об отмене угрозы взрыва.