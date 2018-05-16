Мурманск решает квартирный вопрос

Ремонт бывшей гостиницы «Север», которая теперь станет жилым многоквартирным домом, вышел на финишную прямую. Ход работ проверил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Капитальный ремонт в бывшей гостинице на улице Пономарева почти закончен: заменена проводка, оконные блоки, входные и межкомнатные двери, полы и сантехника. Решена проблема с протечкой кровли. Одна часть квартир готова к заселению, другая ждёт финишную отделку.

- Мы уже вышли на финишную прямую. Начиная с верхних этажей, вставлены окна, стоят двери. Ведутся отделочные работы. Останется у нас, как нам передадут рабочие готовые квартиры, только второй и первый этажи. На первом этаже мы переделываем кафе под квартиру. Стены возведены, окна вставлены, работают строители, - рассказал Виталий Кириллов, генеральный директор АО «Север».

Городской администрации предстоит принять решение о дальнейшем назначении этих жилых площадей. Часть квартир наверняка отдадут под маневренный фонд, необходимость в котором после ряда ЧП – пожаров и взрыва газа - в Мурманске очень острая. Чтобы решить вопрос с нехваткой площадей фонда, из городского бюджета дополнительно выделено 15 млн рублей. На них будут приобретены готовые к заселению отремонтированные квартиры.

- За 10 месяцев город предоставил маневренных помещений в количестве 222. Это комнаты в коммунальных квартирах и квартиры. Но квартир большинство. Это Зелёная, 78; Свердлова, 6/1; Володарского, 10. Несколько деревянных домов у нас сгорело, людям нужно было предоставлять маневренное жильё, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

В настоящее время в городе ремонтируются ещё 80 квартир для маневренного фонда. Жители дома на Декабристов, 30 также получили возможность переселиться. Им уже предлагают варианты. Вопреки слухам, ни о каком коммерческом строительстве на месте аварийного дома в центре города речи не идёт.

- Если в доме есть квартиры в собственности, то вместе за квартирой «следует кусок земли» под этим домом. В доме на Декабристов, 30 таких 28 квартир в собственности, а у города всего сейчас есть 19. Большая часть площади принадлежит жильцам, поэтому ни о каком захвате нечего говорить. Это просто нереально сделать, - заверил журналистов Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Квартиры для расселения мурманчанам предоставляются по трём основным направлениям: из аварийного и ветхого жилья, социальной очереди для малообеспеченных горожан, попавших в трудную ситуацию в связи с аварией или ЧП.