Мурманск с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров

Вице-премьер совместно с главой региона Андреем Чибисов побывали в Мурманском арктическом университете и на заводе по производству подводного оптоволоконного кабеля.

А началась встреча с экскурсии в стенах морской академии Мурманского арктического университета. Вице-премьеру Денису Мантурову продемонстрировали класс с уникальными тренажёрами, где готовят морских специалистов.

Затем в рамках регионального проекта «Арктический диалог» Денис Мантуров провёл лекцию для молодых северян, посвящённую экономическому и промышленному потенциалу Арктической зоны России, а также актуальным сегодня направлениям подготовки кадров.

Помимо этого, состоялось очное заседания наблюдательного совета МАУ, на котором обсудили ряд вопросов, важных для университета. Договорились, что до конца первого квартала 2024 года будет сформирован дополнительный бюджет на реализацию первоочередных направлений развития вуза на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Те решения, которые вы приняли, в том числе и по финансовой поддержки, это, безусловно, серьёзный толчок для нашего объединенного вуза, а самое главное, толчок не для вуза, а для тех ребят, которые сегодня ещё учатся в школе, которые сегодня уже учатся в университете, потому что это им даст новые перспективы».

Глава региона также отметил, что с 2019 года с участием индустриальных партнёров университета реализован ряд важных проектов для улучшения инфраструктуры вуза: запущено несколько научных лабораторий, в их числе лаборатории логистики в Арктике, холодильного оборудования. Открыты новые образовательные программы под запросы индустриальных партнёров, например, под развитие Севморпути и развитие беспилотной авиации в Арктике.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нашим ребятам, которые учатся в СПО либо в университете, даём возможность самореализации, достойный доход, достойную зарплату и интересное дело, потому что те проекты, которые сегодня в Арктике реализуются с учётом того внимания и президента, и правительства даёт возможность действительно себя реализовать».

Денис Мантуров, заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Российской Федерации: «Мы договорились, в том числе с индустриальными партнёрами, которые входят в состав членов наблюдательного совета и другими компаниями, которые заинтересованы во взаимодействии с вузом, на предмет реализации прикладных проектов в разных областях: это – газо-, нефтедобыча, переработка и водные ресурсы, биотехнологии».

После МАУ Денис Мантуров и Андрей Чибис посетили предприятие группы компаний «Перспективные технологии». Они осмотрели уникальный завод по производству подводного оптоволоконного кабеля и кабелеукладочное судно «Яуза». Эта компания участвует в строительстве трансарктической подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск – Владивосток протяженностью более 12 тысяч км. Проект нацелен на развитие портовой инфраструктуры Северного морского пути и на формирование цифровой экосистемы региона.