Мурманск с рабочим визитом посетила делегация Алтайского края

Стороны подписали план мероприятий до 2028 года по реализации Соглашения о сотрудничестве.

В Заполярную столицу с рабочим визитом прибыла делегация из Алтайского края. Перед рабочей встречей совместно с представителями правительства нашего региона гости отправились к мемориалу Защитникам советского Заполярья, чтобы возложить цветы к подножию мурманского «Алёши».

Переговоры сторон состоялись в Центре управления регионом, где были рассмотрены вопросы, касающиеся развития кооперации Мурманской области и Алтайского края в сфере добывающей промышленности, металлургии и топливно-энергетического комплекса, продовольствия и сотрудничество в области санаторно-курортного туризма. Алтайские предприятия также проведут переговоры с заполярными рыбопромышленниками.

Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства Алтайского края - руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края: «Мы заинтересованы в расширение поставок продовольственной продукции и готовы принимать продукцию рыбопереработки. Есть перспектива поставок нашего машиностроительного комплекса… Мы можем приезжать друг другу, обмениваться опытом и прочее. Есть масса инструментов, был бы только интерес».

При этом стороны рассматривают и другие сферы взаимодействия. Например, возможность запуска субсидированного авиасообщения между Мурманской областью и Алтайским краем.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Это конечно туристическое, экономическое сотрудничество. Мы также готовы обмениваться практиками молодёжного направления, привлечения молодёжи, культурно-исторический обмен, потому что регионы не чужды друг другу и имеют совместную историю. Уверена, что могут возникнуть интересные проекты для реализации совместной программы».

Результатом встречи стало подписание плана мероприятий на 2025-2028 годы по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.