Мурманск шире открывает двери для туристов из Азии

В Мурманске открылась международная конференция «Горизонты Арктики» – одно из ключевых событий туриндустрии региона в 2019 году. Перспективы развития туризма обсудили туроператоры Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и других стран, а также руководители Российского экспортного центра.

Главная цель первой конференции «Горизонты Арктики» – представить конкретные предложения туриндустрии Мурманской области потенциальным зарубежным партнерам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вывод туриндустрии Заполярья на новые рынки, создание конкурентоспособного турпродукта, продвижение брендовых туристических маршрутов – такие амбициозные задачи поставил перед отраслью губернатор Андрей Чибис.

«Учитывая, что сегодня в целом такой тренд - на рост туризма в Арктику, то мы считаем, что те действия, которые сегодня правительство Мурманской области проводит, а именно, участие в международных выставках, например, в этом году мы побывали и в Сингапуре, и в Корее, и в Китае, презентовали свой туристский потенциал, то это принесёт свои плоды», - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области.

Алок Кумар в Мурманске в первый раз. Старается говорить только на русском. Он восхищен северным гостеприимством. Он уверен, что его соотечественникам будет интересно посмотреть столицу Заполярья, города области и, конечно, северное сияние. «Я, конечно, всего в Мурманске не осмотрел, но Мурманск, как говорят, начало Арктики. Природа, погода впечатляют, - говорит Алок Кумар, руководитель представительства БРИКС Индии в Москве. - Как вы знаете, Индия - страна молодёжи. 75% населения Индии - это люди в возрасте до 35 лет, они хотят новые места посмотреть. Воссоединение с природой - это сейчас модно».

Из жаркой Индии - в холодный, но завораживающий своей самобытностью Мурманск, по словам представителей иностранных туроператоров, в следующем году приедут отдохнуть десятки тысяч туристов. Гости из Индии подчеркивают, что надеются на двухстороннее сотрудничество.

Для представителей бизнеса в регионе это тоже очень важно. Чтобы выдержать конкуренцию и выйти на лидирующие позиции, нужно знать все тонкости туристического бизнеса. Так, например, в одном из докладов на пленарном заседании конференции было отмечено, что подавляющая часть гостей, приезжающих в наш регион, - китайцы. В этой стране практически не говорят на английском. А значит, для них должны быть созданы такие условия, чтобы сгладить языковой барьер.

Организаторы встречи – правительство Мурманской области, Центр поддержки экспорта и Туристский информационный центр подготовили для гостей региона обширную программу. Помимо пленарного заседания, участников конференции ждут сразу несколько интересных мероприятий. «Гостям будет интересно посмотреть роуд-щоу - это выставка, когда наши туроператоры будут представлять себя, свои услуги или свою продукцию, в том числе и сувенирную», - говорит Евгения Гавриленко, руководитель туристко-информационного центра.

Кроме того, для гостей запланирована дегустация блюд «Арктической кухни» и блюд, адаптированных для азиатских туристов, а также посещение популярных мест: Териберки, Ловозера, Хибин.