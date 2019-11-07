Убыль населения России ускоряется - Счётная палата РФПерекрывают движение автотранспорта на участке автодороги Мишуково–Снежногорск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.19 19:30

Мурманск шире открывает двери для туристов из Азии

В Мурманске открылась международная конференция «Горизонты Арктики» – одно из ключевых событий туриндустрии региона в 2019 году. Перспективы развития туризма обсудили туроператоры Индии, Китая, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и других стран, а также руководители Российского экспортного центра.

Главная цель первой конференции «Горизонты Арктики» – представить конкретные предложения туриндустрии Мурманской области потенциальным зарубежным партнерам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вывод туриндустрии Заполярья на новые рынки, создание конкурентоспособного турпродукта, продвижение брендовых туристических маршрутов – такие амбициозные задачи поставил перед отраслью губернатор Андрей Чибис.

«Учитывая, что сегодня в целом такой тренд - на рост туризма в Арктику, то мы считаем, что те действия, которые сегодня правительство Мурманской области проводит, а именно, участие в международных выставках, например, в этом году мы побывали и в Сингапуре, и в Корее, и в Китае, презентовали свой туристский потенциал, то это принесёт свои плоды», - отметил в своём выступлении Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области.

Алок Кумар в Мурманске в первый раз. Старается говорить только на русском. Он восхищен северным гостеприимством. Он уверен, что его соотечественникам будет интересно посмотреть столицу Заполярья, города области и, конечно, северное сияние.  «Я, конечно, всего в Мурманске не осмотрел, но Мурманск, как говорят, начало Арктики. Природа, погода впечатляют, - говорит Алок Кумар, руководитель представительства БРИКС Индии в Москве. - Как вы знаете, Индия - страна молодёжи. 75% населения Индии - это люди в возрасте до 35 лет, они хотят новые места посмотреть. Воссоединение с природой - это сейчас модно».

Из жаркой Индии - в холодный, но завораживающий своей самобытностью Мурманск, по словам представителей иностранных туроператоров,  в следующем году приедут отдохнуть  десятки тысяч туристов. Гости из Индии подчеркивают, что надеются на двухстороннее сотрудничество.

Для представителей бизнеса в регионе это тоже очень важно. Чтобы выдержать конкуренцию и выйти на лидирующие позиции, нужно знать все тонкости туристического бизнеса. Так, например, в одном из докладов на пленарном заседании конференции было отмечено, что подавляющая часть гостей, приезжающих в наш регион, - китайцы. В этой стране практически не говорят на английском. А значит, для них должны быть созданы такие условия, чтобы сгладить языковой барьер.

Организаторы встречи – правительство Мурманской области, Центр поддержки экспорта и Туристский информационный центр подготовили для гостей региона обширную программу. Помимо пленарного заседания, участников конференции ждут сразу несколько интересных мероприятий. «Гостям будет интересно посмотреть роуд-щоу - это выставка, когда наши туроператоры будут представлять себя, свои услуги или свою продукцию, в том числе и сувенирную», - говорит Евгения Гавриленко, руководитель туристко-информационного центра.

Кроме того, для гостей запланирована дегустация блюд «Арктической кухни» и блюд, адаптированных для азиатских туристов, а также посещение популярных мест: Териберки, Ловозера, Хибин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПенсионные аппетиты россиян за год выросли на 7%: с 37,3 тысячи рублей в 2018 году и до 40 тысяч - сегодня
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Екатерина
01.11.19 21:37
Батареи холодные,в квартире холодно, ребенок болеет сопли,в школу ходим далеко мёрзнет придем домой и там холодно. За что платим не понятно. Когда будет тепло? Гвардейская 11, квартира 27.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Ольга Лукичева
27.10.19 18:26
Уточнение: "Исследователь гордится своей последней находкой - неизвестной и неизданной до сегодняшнего дня повестью". Повесть "Завтра вылетаем" была опубликована на Колычевском сайте в 2013 году, ТОЛ
Комментарий к новости:В день 60-летия Николая Колычева его поклонники узнали о забытой его повести
Ведагор
25.10.19 07:47
Да пусть продают , людям легче...а этих так называемых энергетиков спросить , за что это мы должны платить такие суммы ?? Какие они в квитках нам присылают... скоро народ дойдёт до кондиции скоро...
Комментарий к новости:Энергетики объявляют войну воровским счётчикам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Жизнь старых вещей». Цикл программ (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС региона отмечается «ползучий» рост цен на бензин и резкий скачок на дизельное топливо-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 14 копеек, евро - почти на 12 копеек-PRO Энергетику279 суток - на Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газПроекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы-PRO ЗаконыКапремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир и в рамках софинансирования
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
03.11.19: Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Как Вы на это откровение чиновника реагируете?Проголосовало: 280 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика