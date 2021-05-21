Мурманск скоро будет отмечать День славянской письменности и саамского слова

В честь 35-й годовщины праздника языка Государственный архив Мурманской области организовал выставку.

Первыми День славянской письменности решили отметить сотрудники областного архива, к торжественной дате они подготовили тематическую выставку. Специалисты архива составили 7 ролл-апов с фотографиями и фрагментами документов.

В современном его виде День славянской письменности отмечают последние 35 лет. В России этот праздник появился в середине XIX века, однако, в советские времена он был практически забыт. Но 24 мая 1986 года группа мурманских писателей-энтузиастов во главе с Виталием Масловым возродили этот светлый праздник.

Но не одним русским языком едина Кольская земля. На экспозиции также представлены саамские азбуки и учебники. Это неудивительно, ведь 22 мая наша область традиционно отмечает День саамского слова.

Дмитрий Ермолаев, начальник отдела научного использования и публикации архивных документов Государственного архива Мурманской области: «Показана в общих чертах история саамкой письменности. И все это будет хорошим подаркам мурманчанам ко Дню славянской письменности, который мы будем отмечать в понедельник».

Выставка будет экспонироваться недолго, однако, в скором будущем она будет оцифрована, что позволит каждому мурманчанину погрузиться пусть и в небольшую, но довольно важную часть прошлого родного края.