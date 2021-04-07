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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.04.21 19:30

Мурманск славен не только своими спортсменами и юмористами, но и знатоками

В интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» наш земляк Алексей Бакуменко одержал победу в составе команды Андрея Козлова.

Совсем недавно Андрей Сысоев поздравлял с дебютом капитана команды «Норманны» Михаила Савченко, который выступил в первом турнире весенней серии «Что? Где? Когда?».  Тогда зрителям удалось обойти знатоков, но в этот раз интеллектуалы победу так просто не отдали: команда, в которой играл мурманчанин Алексей Бакуменко, вырвалась вперед со счётом 6:5 и стала главным претендентом на выход в финал.

Алексей признается, что избавиться от волнения перед игрой полностью невозможно, но в то же время - это чувство помогает собраться и направить все свои силы на поиск нужных ответов. Самым сложным и нестандартным, по его мнению, оказался вопрос про Сталинские высотки.

Алексей Бакуменко, участник команды «Что? Где? Когда?», г. Мурманск: «Когда мы заходили в охотничий домик, где шла игра и стояли возле гонга, ожидая приглашения за стол, я поймал себя на том, что у меня зубы выбивают чечетку. Было не по себе, конечно, давление ощущалось. С другой стороны, когда садишься за стол и начинает звучать вопрос, то, конечно, всё остальное отключается».

Алексей Бакуменко известен северянам как игрок мурманской команды «Норманны», завоевавшей на интеллектуальных турнирах множество наград. С самого детства знаток увлекался наукой: в школьные годы неоднократно становился победителем и призёром различным областных олимпиад.

В честь победы в интеллектуальной игре главы города преподнесли знатоку подарок в виде книги и памятного сувенира.

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