Мурманск снова не радует статистикой распространения коронавируса

В областном центре явно существует крупный очаг, а может быть, и не один. За сутки в столице заполярья выявили 46 человек с подтверждённым диагнозом covid-19.

На момент подготовки выпуска новостей это единственная достоверная информация. Пока проводится эпидемиологическое расследование, оперативный штаб не сообщает о предприятиях, на которых обнаружена вспышка заболеваемости. Поэтому в социальных сетях ходит немало слухов, пока ни один из них не подтвердился.

Что касается остальных населённых пунктов Мурманской области, то ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в той же Белокаменке зафиксировано всего 4 новых случая заражения.

Срочная новость! Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что очаг заражения выявлен в одной из силовых структур Мурманска. Положительные результаты были получены в ходе профилактического исследования. Определён полный круг контактных лиц, протестировано более 200 человек. 65 заболевших проходят лечение и переносят болезнь в лёгкой форме. Работа ведомства, продолжается без изменений.