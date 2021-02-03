Мурманск стал одним из десяти городов России, в котором проведут краткосрочную образовательную программу «Городские практики» в 2021 году

В столицу Кольского Заполярья приедут лучшие спикеры в области архитектуры, дизайна, урбанистики, градостроительства и медиа. Планируется, что форум состоится летом, в конце июня, и публичные слушания будут доступны для всех горожан. Инициатор мероприятия в Мурманске – региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

В этом году для участников проведут семинары и лекции, посвященные вопросам городского развития. Они смогут познакомиться с лучшими отечественными и мировыми практиками, решить практические кейсы.