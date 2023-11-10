Мурманск стал одним из городов, где состоялись «Большие гастроли» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра

Спектакль, который показали мурманчанам, называется «Я знаю правду».

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр завершает в Мурманске свои «Большие гастроли». Коллектив учреждения покажет зрителям документальную драму «Я знаю правду». Площадкой для постановки стала сцена Мурманского областного драматического театра.

- Правда и боль Донбасса должна быть услышана. Мы расскажем, с чего это началось, чем это обернулось. Услышьте нас…

«Война на Донбассе: Народная летопись» - так называется книга, которая легла в основу постановки. В ней собраны воспоминания очевидцев боевых действий с 2014-го по 2017 годы. То есть, главные герои спектакля – люди очень даже реальные.

Алла Ульянова, режиссёр спектакля, народная артистка ДНР: «Там собраны рассказы простых людей, которые незаметно трудятся, живут и существуют вопреки всему… Всей войне, которую развязала Украина, всей лжи. Люди живут и работают, и радуются жизни».

«Нас услышали!», - так говорят актёры про зрителей из других регионов. В начале боялись выносить правду в свет, думали, а как её воспримут. Но когда уже это сделали, то поняли, что как раз знание правды – это то, что нужно и важно тем, кто приходит на спектакль.

Мария Марченко, заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка ДНР: «Сопереживают хорошо, с состраданием. Мы чувствуем и любовь, и поддержку. Не могу назвать ни одного города, где бы мы не чувствовали любовь, заботу и единое дыхание со зрительным залом».

Артисты поделились и тем, что у них дома. Несмотря на сложную обстановку, работа не останавливается, она «кипит». И люди в театр ходят. Билетов свободных не найти. Это одно из немногих доступных развлечений.

Алла Ульянова, режиссёр спектакля, народная артистка ДНР, заслуженная артистка Украины: «Бомбёжка - не бомбёжка, а надо на работу! Что дома делать? Это наш фронт. Когда зрителей полный зал, сидят гроздьями …. Для них мы как лекарство. Тогда и пришло понимание по-настоящему, для чего нужен театр. Мы для них врачи».

Уверены, что и северный зритель по достоинству оценит спектакль, который даст повод задумать о ценности человеческой жизни.