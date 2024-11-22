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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.24 19:30

Мурманск стал основным городом проведения Экодиктанта в 2024 году

Тестирование будут проводить во всех регионах России, но столице Заполярья выпала честь открывать мероприятие.

Мурманск станет стартовой площадкой для проведения Экологического диктанта в 2024 году. Первые вопросы прозвучат в аудитории на борту атомного ледокола «Ленин».

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области, заместитель председателя регионального оргкомитета Экологического диктанта: «По данным 2023 года в международном Экологическом диктанте участвовали более 5 миллионов человек из 182 стран. В этом году ожидается не менее широкое участие в этом проекте».

В этом году вопросы, прозвучавшие во время диктанта, будут посвящены Красной книге - вымирающим животным и растениям. Ведь северная природа – очень хрупкая и особенно страдает от пожаров.

Дмитрий Банников, заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Экологический диктант является эффективным инструментом по повышению экологической грамотности, соответственно, экологической ответственности перед природой там, где мы живём. Необходимо соблюдать основные правила нахождения на нашей территории, быть в гармонии с природой. И, конечно же, чем больше будет воспитанных экологически людей, тем меньше будет испытывать антропогенную нагрузку наша природа».

Участники акции смогут не только услышать вопросы, но и почитать и даже «пощупать». Для людей с особенностями зрения напечатают отдельные бланки со шрифтом Брайля, а для неслышащих россиян будет доступен сурдоперевод.

Для того, чтобы присоединиться к испытанию нужно зарегистрироваться на сайте Экодиктанта.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области, заместитель председателя регионального оргкомитета Экологического диктанта: «В этом году мы с большой радостью стали центральной площадкой и приглашаем всех желающих принять участие в Экологическом диктанте. Уже 14 площадок организованы для очного участия. И это не предел, будут ещё площадки. Кроме того, можно принять участие в оффлайн-формате».

Во время Экологического диктанта запустят флешмоб «На Севере – жить!». Он заключается в коротких видео, на которых северяне не только покажут самые интересные и красивые места Заполярья, но и расскажут о том, как они поддерживают экологию в регионе. 

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