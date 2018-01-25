Мурманск станет ещё краше и лучше

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году принесла свои первые плоды – в Мурманске отремонтировали 11 дворов. Но на этом работа по улучшению качества жизни северян не закончилась - впереди грандиозные преобразования.

В 2018 году с новым размахом продолжиться работа над федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». Запланировано провести капительный ремонт в 38 дворах Мурманска, а это более 70 многоквартирных домов! Несмотря на такой огромный объём работ, кураторы проекта уверены, что при должном и своевременном решении проблем, всё запланированное будет выполнено в срок.

А с сегодняшнего дня стартовал цикл открытых обсуждений предстоящих работ с жителями города. Первыми на дискуссионную площадку вынесли 4 адреса - на улицах Сафонова и Нахимова. Стартовые проекты по этим объектам уже готовы. Теперь жильцам близлежащих домов предстоит внести все свои пожелания и прийти к единому соглашению.

- Подготовлен проектный план благоустройства, который включает в себя основные виды работ: ремонт покрытий проездов и тротуаров, устройство или ремонт наружного освещения, благоустройство зелёных зон, - пояснил Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.