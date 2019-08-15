Мурманск станет родным портом для НИС «Профессор Леванидов»

Научно-исследовательское судно (НИС) Росрыболовства «Профессор Леванидов» отправилось из порта Анадырь в длительный трансарктический переход по изучению водных биоресурсов. Судно будет работать во всех северных морях России - Чукотском, Восточно-Сибирском, Карском, Баренцевом и море Лаптевых.

Учёные соберут информацию о рыбах и беспозвоночных арктических морей, условиях их обитания и затем определят возможности для их освоения. Ранее на первом этапе экспедиции уже были проведены съёмки в Беринговом море.

В Анадыре на борт НИС поднялись новые члены научной группы из ВНИРО, ПИНРО и ТИНРО. Также было доставлено более тонны оборудования и вспомогательных материалов. Впереди у учёных много важной и ответственной работы – их исследования позволят понять процессы, происходящие в арктических водах, в том числе то, как изменение климата и потепление сказываются на морских экосистемах, и как рационально можно использовать ресурсы уже сейчас.

В конце сентября судно прибудет в порт Мурманска (на новое место постоянной прописки), где в дальнейшем будет работать по программам изучения ресурсов Северного бассейна.