Мурманск станет самым модным северным городом в мире!

Жить в столице Заполярья станет модно и престижно. Мурманск обретёт лицо, подчеркнув главные достоинства. Прогулочные зоны возле залива и единый стиль оформления улиц – все новшества лягут в основу дизайн-кода. Трудно представить лучшее место для презентации уникального дизайн-кода столицы Заполярья, чем ледокол-музей «Ленин». Первые результаты проекта, созданного студией Артемия Лебедева, озвучены именно здесь. По словам дизайнера, сейчас Мурманск приспособлен больше для передвижения на автомобилях, хотя изначально город должен быть ориентирован на людей.

По словам основателя студии, у города есть характер и специфика. Горожане должны помимо работы иметь другие активности. Например, Лебедев предложил построить веранды, которые смогут работать в течение всего года — даже в сильные морозы. Дизайн-код предполагает выработку общего стиля в оформлении городского пространства. Правила касаются размещения рекламных баннеров, вывесок магазинов, которые крепят на исторические фасады зданий и других построек. Такой эклектики, как сейчас, быть не должно.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача сделать город самым модным, потому что город будет жить и сюда будет стремиться активная молодёжь. Если будет круто приехать в Мурманск и остаться здесь жить работать и развиваться».

В прошлом году в Мурманске организовали несколько пунктов проката велосипедов, в этом году дополнительные точки с двухколесными средствами передвижения установят в Ленинском и Первомайском округах. Также пополнят коллекцию уличных средств передвижения 150 электросамокатов. На них можно будет съездить, к примеру, на смотровую площадку. Уже этим летом благоустроят 7 территорий с видом на залив.

Планируется создать единую систему озеленения и подсветки. Изменится площадь Пять Углов. На Зелёном мысе планируют создать Парк Победы. Стоит отметить, что все преобразования согласуются с общественностью.